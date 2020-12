Bénin – Fêtes de fin d’année: la disponibilité de l’énergie électrique serait en continu

Les béninois disposeront de l’énergie électrique en continu, durant cette période de fêtes de fin d’année.

C’est du moins l’assurance donnée par le ministre béninois de l’énergie, ce mercredi 23 Décembre, alors qu’il effectuait une descente sur le terrain, pour vérifier les dispositions prises pour que les fêtes se déroulent avec zéro coupure ou zéro délestage.

Accompagné de certains membres de son cabinet et du Directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), l’autorité ministérielle et sa délégation sont allées visiter les agents de certains postes électriques à Cotonou, les sites de la Communauté électrique du Bénin (Ceb) et la centrale électrique de Maria-Gletta-2 à Abomey-Calavi.

Cette visite de terrain vise, pour le ministre et sa suite, à s’assurer que tout est mis en place pour éviter aux béninois de passer des moments de fête dans l’obscurité.

Le ministre Jean-Claude Houssou avait, en effet, donné des instructions à ses collaborateurs afin qu’ils prennent toutes les dispositions pour que les béninois, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, aient de l’énergie électrique, non seulement en qualité et en quantité, mais surtout en permanence pour passer les fêtes de noël et de nouvel an en toute sécurité.

Habitué au suivi, le ministre avait fait la descente d’hier pour constater de visu si les instructions données ont été respectées à la lettre. Mais il a été rassuré par les responsables de la Sbee et de la Ceb ainsi que leurs collaborateurs.

« Je leur ai demandé de tout mettre en œuvre afin que tout ce qui est maintenance préventive, aucun type de cette maintenance, ne se déroule dans la période du 15 décembre 2020 jusqu’au 11 janvier 2021 », a confié Jean-Claude Houssou à la presse.