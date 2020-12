Bénin: faux, Sèssimè n’a jamais rejeté un combat contre MTN (photos)

Il circule depuis samedi 19 décembre 2020 une capture d’écran qui visiblement indique que la chanteuse Sessimè aurait rejeté une demande de l’une de ses fans qui exhorte son aide pour dénoncer la hausse du prix des forfaits illimités MTN. Mais, après une longue recherche, il s’agit d’une page fake qui se fait passer par l’interprète du titre « Guigo ».

Sessimè serait très en colère contre ses fans au point de répondre à une internaute, certainement une fan de l’artiste, lui demandant d’entamer, comme l’ont déjà fait plusieurs autres artistes, à savoir Siano Babasa et Tyaf, un combat contre MTN afin qu’elle puisse visionner sa prochaine vidéo « Toi et moi » qu’elle a tournée avec Nikanor.

« Il faut porter nos voix contre les abus de MTN Bénin. Sinon, comment on va visionner ton prochain clip pour que ça fasse des millions de vues? », a écrit Anny Afaton, en taguant Sessimè.

« Anny faton, porter nos voix? », a répondu la page Facebook Sessimèofficiel attribuée à la chanteuse Sessimè. Se faisant passer pour l’artiste, le pseudo compte a exprimé son ras-le-bol. « Pour dénoncer, je suis utile, lolll… Depuis que vous vous acharnez pour m’insulter et me déstabiliser de toutes les manières possibles, je n’ai plus de voix pour dénoncer. Ma voix ne fait que chanter. Merci », peut-on lire sur les captures d’écran.

Une réponse choc qui laisse entrevoir entre les lignes que Sessimè est un peu en colère contre ses fans internautes. Mais après une recherche minutieuse, BENIN WEB TV a découvert que Sessmiofficiel est une page Fake. D’abord, cette page facebook se fait passer pour Sessimè, la chanteuse, alors qu’il ne s’agit pas d’elle.

D’abord, la page Sessimè Officiel a environ 3000 abonnés. Or, Sessimè a une page Facebook intitulée Sessimè avec plus de 383.000 abonnés et un compte Facebook intitulé Sessimè Guédou.

Mieux, Sessimè a toujours soutenu les fans. La preuve, depuis bientôt un mois, la chanteuse de My praise fait la promotion des entrepreneurs ou startups béninois en publiant tous les jeudis, sur sa page Facebook, leurs produits et leurs contacts.

Pour l’heure, les commentaires des internautes sur cette supposée réaction de Sessimè vont dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Mais une question reste posée: pensez-vous vraiment que Sessimè pourrait avoir une page Facebook de 3000 abonnés?