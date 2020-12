Bénin: Ezin Gangnon dans un état critique, ses proches lancent un SOS

Le célébrissime artiste musicien, la légende du rythme traditionnel « tôba hanyé » de Savalou, est actuellement dans un état de santé critique.

Admis en soins et hospitalisé à l’hôpital de zone de Savalou, cet artiste musicien béninois, qui a connu la gloire de son art dans les années 80 et 90, se débat entre la vie et la mort.

A lire aussi: Bénin: des blessés dans une collision entre motos à Cotonou

Malgré les soins qui lui sont administrés dans cet hôpital de zone, la situation sanitaire de l’artiste semble s’empirer de jour en jour, et nécessite en urgence une évacuation sanitaire.

N’ayant point les moyens pour faire face à l’état de santé de leur géniteur, les enfants de Ezin Gangnon lance un cri du cœur à l’endroit des autorités du pays et des personnes de bonne volonté.

Selon des confidences faites par le plus jeune de la fratrie, la tension artérielle et le diabète auraient eu raison de la résistance de l’artiste, dont le système immunitaire est désormais fragilisé.

» Papa est dans un état critique et voilà, nous n’avons plus de moyens. Si on ne l’évacue pas, le pire pourrait nous arriver« , se lamente le cadet des enfants du malade.

Une situation qui remet sur le tapis, la question de l’urgence de la création d’une caisse de solidarité pour les artistes qui, au soir de leur vie, sont pour la plupart confrontés à cette situation.