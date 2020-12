Bénin – Etudiant tué par balles à l’UAC: la cour renvoie le dossier pour complément d’information

Annoncé pour être vidé ce mardi 1er décembre 2020, le dossier de l’étudiant tué par balles en mars 2020 à l’université d’Abomey-Calavi a été renvoyé par la cour constitutionnelle pour complément d’information.

En réponse à une invitation de la cour constitutionnelle pour répondre à son recours sur le dossier Théophile Dieu-donné Djaho, étudiant en première année de géographie, tué par balles lors d’un affrontement entre forces de l’ordre et étudiants au campus universitaire d’Abomey-Calavi, Habib Ahandéssi, président d’honneur de l’ONG la Voix des Etudiants, était à une audience publique ce mardi 1er décembre 2020.

Selon les informations de BENIN WEB TV, le requérant a défendu son recours lors de cette audience publique. Mais avant de statuer sur le dossier, la cour constitutionnelle a demandé un complément d’information, notamment une pièce à conviction, à savoir le certificat de décès du défunt étudiant Théophile Dieu-donné Djaho.

En attendant ce complément d’information, l’audience publique est renvoyée au 15 décembre 2020. Pour rappel, le 02 novembre 2020, Habib Ahandéssi introduisait un recours contre le Président de la République et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique pour violation des articles 15, 19, 34, 35, et 41 de la constitution dans l’affaire de l’étudiant tué par balle sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi.