Bénin – Etudiant tué par balle à l’UAC: la cour tranche ce mardi

Un étudiant a été tué par balle le 24 mars 2020 lors d’un affrontement entre fore de l’Ordre et étudiant au campus universitaire d’Abomey-calavi. Alors que les responsables étudiants dénoncent un crime contre l’humanité, la cour va statuer sur le sujet ce mardi 1er décembre 2020.

Qui a tué Théophile Dieu-donné Djaho, étudiant en première année de géographie, à qui incombe cette responsabilité? La cour constitutionnelle a décidé de se pencher sur le dossier ce mardi. Les étudiants qui dénoncent un crime contre l’humanité seront représentés par Habib Ahandéssi, président d’honneur de l’ONG la Voix des Etudiants et membre de l’Union Sociale Libérale (USL).

Il s’agira pour lui de défendre un recours qu’il a introduit à la cour constitutionnelle le 02 novembre 2020. Les étudiants obtiendront-ils gain de cause? Les responsables de la mort du regretté étudiant Théophile Dieu-donné Djaho seront-ils punis? Ont-ils commis une bavure policière?

La cour constitutionnelle tentera de trouver réponse à ces différentes questions ce mardi 1er décembre 2020 à 9 heures lors d’une audience publique.