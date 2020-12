Bénin: Eric Houndété remercie Buhari pour la réouverture des frontières nigérianes

Le président du parti « Les Démocrates » s’est prononcé sur la réouverture des frontières nigérianes ordonnée par Muhammadu Buhari. Eric Houndété comme c’est de lui qu’il s’agit a exprimé sa reconnaissance au président nigérian pour avoir donné une suite favorable à leurs plaidoyers.

Après plus d’un an de fermeture, les frontières nigérianes seront enfin réouvertes à compter du 31 décembre 2020. Cette décision prise par le président Muhammadu Buhari réjouit le chef du parti « Les Démocrates ». Au nom de Boni Yayi, président d’honneur du parti et en son nom propre, Eric Houndété adresse ses remerciements au président nigérian.

A lire aussi : Nigéria: Muhammadu Buhari ordonne l’ouverture des frontières avec le Bénin

Je dis au nom du président Boni Yayi et en mon nom personnel mes sincères remerciements et mes admirations à son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria pour avoir donné une suite favorable à nos plaidoyers en faveur de la réouverture des frontières Eric Houndété

Pour le président de « Les Démocrates », les scènes de joie observées à la frontière de Sèmè, suite à l’annonce de la réouverture, « illustrent à suffisance le regain d’espoir pour les populations riveraines et pour tous les producteurs et commerçants béninois dont le marché se retrouve de l’autre côté de la frontière ». Eric Houndété a profité pour réitérer ses vœux de joyeux anniversaire au président Buhari qui fête ses 78 ans ce jeudi 17 décembre 2020.