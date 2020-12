Bénin: en appel, la Criet confirme la peine d’un militaire pour détournement de fonds

Suite à sa condamnation, en juin 2020, à 10 ans de prison ferme et au payement de 10.250.000 FCFA pour le compte de l’Etat, le sieur Mohamed Z., militaire de grade major et comptable de formation, en service à la Direction des services de l’intendance des armées (Dsia) à Cotonou, a interjeté appel. Ce jeudi 17 décembre 2020, le dossier a été étudié par la chambre des appels de la Criet; mais le mis en cause n’a pas eu gain de cause.

La chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a examiné le dossier de Mohamed Z., militaire-comptable. Selon le compte-rendu de la première session de l’audience criminelle de la chambre des appels que BENIN WEB TV a pu consulter, le mis en cause retourne en prison, car le premier jugement a été purement et simplement confirmé en appel.

A lire aussi : Bénin – Criet: pour détournement de fonds, des agents du CHD Zou-Collines à la barre ce vendredi

En effet, par jugement n°024/CRIET/CJ/S. Crim du 25 juin 2020, la chambre de jugement statuant en matière criminelle l’avait condamné à dix (10) ans de réclusion criminelle pour les faits de détournement de derniers publics et au paiement de la somme de dix millions deux cent cinquante mille (10.250.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts. Suite à l’appel interjeté, la Criet est revenue sur le dossier, ce jeudi, et a confirmé « en toutes ses dispositions le jugement no 024/CRIET/CJS. Crim du 25 juin 2020 ».

Ce qu’il faut retenir des faits…

Militaire de grade major et comptable de formation en service à la direction des Services de l’intendance des Armées (Dsia) à Cotonou, Mohamed Z. avait été choisi pour la gestion des ressources financières dans le cadre d’une mission d’un contingent béninois en Côte d’Ivoire. Il avait reçu la somme de 30,6 millions F Cfa pour cette mission.

A lire aussi : Bénin: réaction du gouvernement sur le détournement de fonds à la DGI

Le montant total à payer aux membres du contingent s’élève à 5,100 millions F Cfa. Mais il a gardé sur lui le reliquat des 10. 200. 000 F Cfa et une somme de 50 mille appartenant à un autre militaire. Accusé de détournement, le militaire-comptable affirme que l’argent a mystérieusement disparu du coffre-fort, dont il était pourtant le seul à connaître le code secret. Ainsi, il reconnaît l’existence de cette somme qui représente deux mois d’accessoire de salaire de ses camarades; mais il dit ne pas savoir comment elle a disparu.