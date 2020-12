Le chanteur Elow’n du groupe Kiff No Beat sera à Cotonou le jeudi 31 décembre 2020.

Pour finir l’année 2020 en beauté, Elow’n du groupe Kiff No Beat a promis un show tout feu tout flamme au public béninois. Il l’a confirmé dans une vidéo rendue publique sur les médias sociaux. « Rendez-vous à Cotonou ce 31 décembre à l’événement TAKE ME TO THE PHARMACY », peut-on entendre dans sa vidéo. A en croire la vidéo, l’événement a lieu le 31 Décembre au Roof top sur l’immeuble Woodin de Ganhi.

Bénin: Elow’n du groupe kiff No Beat confirme sa présence à Cotonou (vidéo)

Elow’n est un rappeur ivoirien, membre du groupe Kiff No Beat. Il a fait son retour au-devant de la scène musicale, il y a environ 9 mois, après la sortie de son morceau dansant à succès « Demain Yapa cours ». Il a sorti «Moon» en l’honneur de l’an 1 de mariage avec sa femme. Dans cette chanson, l’artiste a brisé les barrières pour déclarer à sa femme son amour.

A l’origine, depuis 2009, le groupe Kiff No Beat était constitué de Gnahoré Okou Camille (Black K), N’wolé Brice (Elow’n), Bassa Zéréhoué Diyilem (Didi Bassa Zéréhoué). Il sont tous membres fondateurs et portaient le nom KNB, histoire de rester dans les 3R (Rap, Reggae, Rnb).