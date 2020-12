Bénin: échanges de tirs entre un Chef d’arrondissement et des présumés assassins

Idrissou Adamou Sylla, Chef du deuxième arrondissement de la ville de Parakou, a reçu la visite de présumés malfrats, qui ont tenté de lui ôter la vie. En légitime défense, il a contre-attaqué à la provocation. Selon son témoignage confié à la radio locale Deeman, l’autorité locale raconte les faits. A l’en croire, la scène a débuté aux environs de 3 heures du matin.

A lire aussi : Bénin: après Natitingou, des malfrats dictent la loi à Toucountouna

Je m’étais réveillé pour les prières surérogatoires quand subitement, j’ai entendu un bruit. Je me suis levé, j’ai allumé la lumière du couloir, la chambre, j’ai vu tout était fermé et hermétiquement. Je me suis retourné dans la chambre. Quelques minutes après, j’entends encore du bruit. Quand j’ai fait semblant de tousser, ils ont tiré à balle réelle ; ils ont tiré en l’air.

Idrissou Adamou Sylla