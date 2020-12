Bénin – dossier 39ha: en détention provisoire, Georges Bada sera jugé le 15 janvier 2021

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi séjourne à la prison civile de la cité dortoir depuis la soirée du lundi 07 décembre 2020. Il est accusé dans une affaire domaniale de 39 hectares dont le procès s’ouvre le 15 janvier 2021.

Les choses sont allées très vite ce lundi au Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, dans l’affaire des 39 hectares. Après plus de 10 heures passées devant le Procureur, plusieurs mis en cause dont l’ancien maire Georges Bada ont été déposés en prison, en attendant d’être fixés sur leur sort devant le juge des flagrants délits le 15 janvier 2021. Trois chefs d’accusation sont retenus contre Georges Bada. Il est accusé d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et d’abus de fonction.

Pour association de malfaiteurs , escroquerie et abus de fonction, les Chefs d’Arrondissement (CA) de Hevié, Hounyeva Patrice; Calavi Centre, Hounsou Bernard; Akassato, Houngue Appolinaire; l’ex deuxième Adjoint au maire Honfo Julien; le géomètre Kossougbeto Briac, le SG de la mairie Kinsiclounon Sebastien; Dossou yovo Ferdinand et le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme Houngue Gelase sont tous mis en détention provisoire.

Poursuite sans mandat de dépôt

Dans cette même affaire de bradage de domaine de plusieurs hectares, plusieurs autres personnes sont poursuivies; mais sans mandat de dépôt. On retrouve dans ce lot, le CA de Zinvié Ayissi Christophe, celui de Godomey Kpobli Léon, l’ancien CA de Akassato Toffon Noèl et six autres personnes dont 5 conseillers communaux. Par ailleurs, dame Kpohinto Zossou Ganviéhouétien et Zannou Fatiou sont poursuivis avec mandat de dépôt pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs.