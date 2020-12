Bénin: « deux fois négatif », Joel Aïvo à l’endroit de ses compatriotes

Depuis le samedi 12 Décembre 2020 qu’il a été contraint en quarantaine, pour contamination à la Covid-19, l’universitaire Joël Aïvo a déjà fait deux tests qui se sont révélés négatifs.

Dans une publication sur sa Page Facebook, l’ex-doyen de la faculté de droit et sciences politiques a fait savoir que nous sommes des humains exposés, tous, sans exception, à la maladie.

« Mais ce samedi-là, je savais que je n’étais pas positif au Coronavirus et ce, depuis le début. Néanmoins, je me suis soumis, par respect pour l’Etat et par application du principe de précaution« , explique-t-il dans son post.

Mais cet isolement forcé auquel il a été astreint n’a pas été inutile, indique-t-il. En effet, explique-t-il, durant ces dix (10) jours d’isolement, il a davantage médité sur la bataille qui s’annonce, les forces démocratiques en présence et les moyens qui s’offrent à son regroupement pour l’emporter.

« J’ai surtout pensé à ce que deviendrait ce pays aux yeux du monde, si la démocratie ne l’emporte pas de nouveau, si l’apaisement et la joie de vivre ne reviennent pas dans les foyers. Je sors de ces dix (10) jours de « confinement blanc », revigoré par ce sentiment d’injustice et plus que jamais aguerri« , martèle l’agrégé de droit public.

Après ses mots de gratitude à l’endroit de tous les béninois qui sont attachés à la démocratie et au désir de voir le pays à nouveau briller, comme une référence de démocratie en Afrique, Joël Aïvo a remercié également le corps médical de notre pays mobilisé contre la pandémie.

« À tous, je vous dis de tout cœur, un grand merci pour m’avoir porté dans vos prières et m’avoir exprimé, par des milliers de messages, directs et indirects, votre affection et votre soutien. En retour, je vous exprime toute mon affection et mes meilleures pensées. Soyez prudents et prenez soin de vous. « , conclut-il.