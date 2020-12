Bénin: détails sur l’incendie survenu à la base d’OFMAS à Akpro-Missérété

Dans la matinée du dimanche 13 décembre 2020, la base de la société OFMAS située à Akpro-Missérété a été victime d’un grave incendie. On en sait désormais un peu plus sur ce drame qui va impacter négativement l’évolution des travaux, dont la société a la charge.



Trois camions de transport et un épandeur sont partis en fumée dans un incendie à la base d’OFMAS à Vakon, dans la commune d’Akpro-Missérété. Selon l’un des responsables de la société qui s’est confié à Frissons radio, la perte de ces engins va occasionner quelques perturbations sur les chantiers en cours et dont la société a la charge. Les chantiers concernés sont la rocade de la ville de Porto-Novo, le projet asphaltage à Porto-Novo et à Sèmè-Podji.

Il faut noter que les sapeurs-pompiers alertés, ne sont pas restés insensibles face à la situation. Ils sont descendus sur les lieux ; mais il leur a fallu 3 heures pour venir à bout du feu, dont l’origine n’est pas encore connue. Il faut rappeler qu’OFMAS est une entreprise privée intervenant dans la réalisation d’infrastructures. Elle est souvent sollicitée dans les travaux publics.