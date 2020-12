Bénin: désapprouvé par son parti, le Bloc Républicain, Romaric Boco réagit

Romaric Boco a réagi à la mise au point de son parti, le Bloc Républicain (BR), du 1er décembre 2020. Dans une publication, ledit parti a recadré Romaric Boco à la suite de sa publication du dimanche 29 novembre 2020 dans laquelle il s’en est pris à des propos tenus par le Chef de l’Etat, Patrice Talon, en tournée à Abomey.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 1er décembre 2020, le Bloc Républicain (BR) a désapprouvé une prise de position de son militant, Romaric Boco. En effet, il est reproché au militant d’avoir critiqué, seul et de façon isolée, des propos de Patrice Talon à Abomey, pour justifier le fait que “l’argent ne circule plus”.

“Le Bloc Républicain ne se reconnaît pas dans les propos de Monsieur Romaric Boco, les condamne et juge sa démarche hypocrite”, a clarifié le parti. Mieux, le Bloc républicain précise que cet article de Romaric Boco, candidat sur la liste du BR aux dernières communales, n’engage que lui et ne “saurait en aucun cas être attribué au Bloc Républicain”.

Romaric Boco réagit

Pour répondre à cette mise au point de son parti, Romaric Boco a indiqué que toute sa vie, il été un homme intègre et au service de sa communauté, au service de sa République. A l’en croire, il garde à l’esprit le respect et l’application en toute chose des deux principes fondamentaux de la théorie de justice sociale de John RAWLS.

“Le principe de la priorité de la liberté, on citera par exemple, la liberté de pensée, de conscience, ou d’association, les libertés politiques, ainsi que les droits liés à l’intégrité physique et psychologique de la personne et ceux qui relèvent de l’État de droit”, a-t-il rappelé.

Pour lui, ces libertés garantissent aux individus l’exercice même de leurs facultés morales, car, dit-il, leur sens de la justice leur donne la possibilité d’évaluer la justice des institutions et des politiques sociales.