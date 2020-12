Bénin: des marchands de Mobile Money escroqués à hauteur de 2,5 millions FCFA

Trois présumés cybercriminels ont été interpellés par la police dans la commune d’Ifangni. Ils sont accusés d’avoir escroqué des marchands Mobile Money, à hauteur de 2,5 millions de FCFA.

Trois présumés cybercriminels sont accusés d’avoir soutiré 2,5 millions FCFA dans 11 points de transfert Mobile Money. Selon Frissons radio, les mis en cause sont gardés et seront présentés au procureur ce mercredi 09 décembre 2020 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Les faits se sont déroulés dans l’arrondissement de Tchada, à Ifangni.

Pour les faits qui sont portés contre eux, ces trois individus risquent gros. Depuis sa création, la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (Criet) mène une lutte farouche contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. A la lumière de plusieurs verdicts précédents, on peut dire que les juges de cette Cour spéciale ont la main lourde quand il s’agit des dossiers de ce genre.