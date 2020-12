Bénin: des filles-mères déscolarisées de Kouandé soumises à une psychothérapie de groupe

Des filles-mères et des adolescentes déscolarisées de Kouandé ont été soumises, le vendredi 11 décembre 2020, à un atelier d’expression dénommé « Feu de joie ».

Organisé dans le cadre de la semaine de santé, cet atelier d’expression se révèle comme une psychothérapie de groupe, pour aider ces filles-mères à se libérer des poids qu’elles portent en elles et qui affectent leur équilibre psychique, hypothéquant ainsi leur avenir.

Âgées entre 15 et 17 ans, ces filles-mères ont profité de cette séance de thérapie de groupe pour extérioriser leur souffrance. Les problèmes évoqués tournent autour du mariage précoce, du mariage forcé, du viol, des difficultés à se faire payer un contrat de formation, ou à joindre les deux bouts.

« J’ai échoué trois fois au certificat d’étude primaire (CEP), parce que mon père me maudit à chaque fois que je vais à l’examen; aujourd’hui, grâce à Plan Bénin, je suis en apprentissage et il veut que j’abandonne pour me marier à un monsieur que je ne connais pas« , l’une des filles, selon un témoignage rapporté par ABP

Traumatisées par ces faits, et sujettes au manque d’affection de la part des parents, elles ont été accompagnées par des spécialistes pour leur libération.

A travers des techniques d’assurance et de confiance en soi et en l’avenir, elles ont reçu une psychothérapie de groupe.

A travers des conseils, le psychologue Alexis Ganzalo invite ces filles-mères à considérer leurs situations actuelles comme des épreuves de la vie qu’elles sont appelées à surmonter.

Les plus traumatisées parmi elles, qui ont déjà tenté de se suicider, bénéficient d’un suivi en plus des consultations psychologiques privées. Cet accompagnement vise à les soustraire des fausses croyances et des conditionnements, dont elles sont victimes.