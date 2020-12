Bénin: des élèves du CEG1 Abomey-Calavi éjectent leur professeur de la classe et exigent…

Au Bénin, des élèves du CEG1 Abomey-Calavi ont interdit à l’un de leurs professeurs de dispenser son cours, parce qu’il était venu en retard.

Quel est le règlement intérieur du Collège d’enseignement Général 1 de la Commune d’Abomey-Calavi? Visiblement, le retard n’est pas toléré, pas même du coté des enseignants, et les élèves ont la possibilité d’exiger toutes choses de leur professeurs.

C’est certainement pour cela que, pour exiger l’exactitude en cours, des élèves d’une classe de 3ème dudit établissement ont dû faire sortir leur professeur d’espagnol, en lui faisant quelques exigences. Selon les informations de BENIN WEB TV, les apprenants reprochent à leur enseignant d’être venu en retard à un cours alors qu’il n’était même pas programmé.

« Les enfants lui ont manqué de respect »

« L’enseignant en question n’avait pas cours ce jour-là, il était vraiment indisposé, il est allé à l’hôpital, on lui a donné de repos strict et il a son certificat médial. Ensuite, il a dit que même s’il doit rester à la maison, il préfère quand même aller rattraper avec ses apprenants de classe d’examen pour éviter de les acculer en dernière position », a expliqué le surveillant de l’établissement, contacté par BENIN WEB TV.

C’est ainsi qu’il est venu dans l’établissement, s’est fait signaler à l’administration et est allé dans la classe, 30 minutes après. « Les enfants lui ont manqué de respect , il s’est retiré tranquillement pour rentrer chez lui », a confié la même source.

« Le professeur a dû reprendre son sac »

A l’en croire, les apprenants ne l’ont pas violenté, mais l’un d’entre eux lui a demandé d’aller prendre un billet d’entrée à la surveillance. Un autre lui a dit d’aller à la CLCAM prendre un récépissé, parce que, dit-il, pour payer l’écolage, on leur demande d’aller verser ça à la CLCAM et de là-bas, on leur donne un récépissé. « C’est pourquoi il lui ont demandé ça », a-t-il précisé, avant d’ajouter qu’un troisième élève est allé fermer la porte.

Indigné par le comportement de ses apprenants, le professeur a dû reprendre son sac pour sortir tranquillement de la classe, et se confier au censorat. Pour l’heure, l’administration du CEG1 Abomey-Calavi a traduit toute ladite classe en Conseil de Discipline. Ces élèves seront certainement punis pour manque de respect et indiscipline notoire à l’endroit d’un enseignant.