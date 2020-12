Bénin – Demande d’abrogation de la nouvelle constitution: le gouvernement répond à la Cour africaine

Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2020, la CADHP ordonne à l’Etat béninois d’annuler la révision constitutionnelle avant la présidentielle d’avril 2021. En réagissant à cette décision de la Cour africaine, le porte-parole du gouvernement a rassuré l’opinion publique des avancées apportées par la révision constitutionnelle. Contrairement à la CADHP, Alain Orounla ne voit pas en quoi la nouvelle constitution constitue un recul démocratique.

« La révision ne saurait donc être considérée comme une remise en cause, ni même comme un recul des acquis démocratiques mais plutôt comme le prolongement, le préalable nécessaire au renforcement de l’Etat de droit et au développement complet des Béninoises et des Béninois »

Alain Orounla