Bénin: Décidez quoi, où et quand manger sur Quatro, pour une livraison rapide et optimale (vidéo)

L’application Quatro, spécialisée en livraison rapide de restauration et logistiques a été officiellement lancée , ce mercredi 23 décembre 2020 à Cotonou. C’est une application qui met à la disposition du public ses restaurants préférés et même les bons plats de la bonne dame du quartier.

Voulez-vous profiter du service livraison avec vos restaurants préférés un peu partout dans Cotonou et Abomey-Calavi? Plus de soucis à vous faire, faites-vous livrer en toute sécurité votre plat préféré en 30 minutes en indiquant votre restaurant préféré sur l’application Quatro disponible sur le lien https://apps.apple.com/bj/app/quatro/id1542587510.

C’est une nouvelle plateforme de livraison de restauration et logistiques lancée par de talentueux jeunes béninois. Elle permet aux utilisateurs de commander à manger.

Selon les explications du Directeur général Abdoul Salim Gaou-Kpassi, le processus de commande est simple et rapide tout en rapprochant les utilisateurs de leurs restaurants favoris et des restaurants référencés sur la plateforme. « Les restaurants étoilés, les restaurants bien établis ou la meilleure vendeuse du coin. C’est un service logistique qui vous permet de suivre de bout en bout en temps réel votre commande une fois passée jusqu’à la livraison », a expliqué le Directeur Général.

Quatro dispose dit-il, d’une application grand public qui permet de commander à manger, de chercher les différents restaurants par catégorie et par menu. Pour lui, les restaurants sont affichés par ordre croissant de distance pour permettre de commander auprès des restaurants les plus proches des utilisateurs.

« Une fois la commande passée, le client reçoit des notifications dès l’acceptation de la commande, le début de la cuisson par le restaurant et au moment où le livreur vient vers le client. L’application géo localise le livreur le plus proche du restaurant où la commande est passée. Les commandes sont attribuées à ces livreurs et le plus rapide l’emporte ». Abdoul Salim Gaou-Kpassi

A partir du moment où un utilisateur passe une commande, il n’y a pas d’intervention humaine de la part de Quatro.

« Géolocaliser les livreurs les plus proches c’est garantir une livraison rapide et optimale dans le temps. Quatro, c’est simplifié votre quotidien, c’est vous permettre de ne plus avoir de soucis pour commander. C’est de vous permettre de pouvoir briser les frissons, vous avez mieux à faire que de vous occuper de ça. Passez votre commande, Quatro se charge du reste », a rassuré Abdoul Salim Gaou-Kpassi , Directeur Général Quatro.