Bénin: décès de Yerima Prosper Korogoné, premier Directeur du COUS-UP

Yerima Prosper Korogoné, premier directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université de Parakou (D/COUS-UP), n’est plus. Il est passé de vie à trépas ce mercredi 30 décembre 2020.

La communauté universitaire de Parakou est en deuil. Le premier directeur nommé pour la gestion des activités sociales de l’université est décédé. Sa mort a été annoncée par des membres de sa famille qui n’ont pas pour le moment donné des détails sur les causes.

Yerima Prosper Korogoné est né le 24 septembre 1944. Il était inspecteur de l’enseignement secondaire à la retraite, fondateur de l’école supérieure de formation et de recyclages des enseignants pour l’obtention du CAPES, du BAPES, du CAP et du CEAP et du collège privé «Socrate» de Parakou. Au dernières nouvelles, il a été conduit à sa dernière demeure à Atabénou dans la commune de Banikoara.