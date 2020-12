Bénin – concours Sécurité Routière 2020: Alexandre Kossoko remporte 02 prix d’une catégorie

Le caricaturiste béninois Alexandre Kossoko a remporté deux prix du jeu concours Sécurité Routière dans la catégorie Bande dessinée.

Dans le cadre du concours ‘Sécurité Routière CNSR-HI 2020’’, Alexandre Kossoko a gagné deux prix dans la catégorie Bande dessinée. A travers ce concours, les participants devaient réaliser un support pour sensibiliser sur l’excès de vitesse et l’usage de téléphone au volant. Les supports qu’ils pouvaient soumettre au jury variaient entre affiche, vidéo, audio, poème, chanson et bande dessinée.

« Pour cette édition du jeu concours Sécurité Routière organisé par le CNSR et le HI avec le soutien de la Belgique, j’ai remporté les 2 prix dans la catégorie Bande dessinée : 1er et 2eme prix », a annoncé le caricaturiste sur sa page Facebook. Les prix ont été remis par les organisateurs aux gagnants le vendredi 10 novembre 2020, à Canal Olympia.

Un passionné de dessin de presse

Alexandre Kossoko est passionné par le dessin de presse qu’il utilise pour illustrer les tares et les travers de l’actualité quotidienne béninoise. La trentaine environ, Alexandre a fait son premier dessin à l’âge de cinq ans.

Mais son premier dessin de presse paraît dans le journal des étudiants «Le Héraut» vers la fin des années 2000. Depuis environ un an, ses dessins dans le journal satirique «Le Déchaîné Du Jeudi» font l’unanimité auprès des internautes, notamment sur Facebook.