Bénin – Concours de recrutement des magistrats: le procès des tricheuses ouvert

Le Tribunal de Cotonou a mis les bouchées double pour rapidement examiner le dossier dans lequel deux candidates, au concours de recrutement des auditeurs de justice, sont impliquées. Accusées de tricheries, elles et leurs complices sont à la barre depuis ce matin. Selon les informations de Frisson radio, ils sont au total quatre prévenus dans ce dossier.

Selon la même source, une quinzaine de personnes a été écoutée et deux suspects sont en fuite. Selon le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou, les deux candidates risquent, au regard des articles 754 et 757 du code pénal, cinq ans de prison et cinq millions d’amende chacune.

Deux cas de tricherie relevés



En effet, deux cas de tricherie ont été observés le samedi au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou, où 1498 candidats ont pu composer pour 100 postes à pourvoir. La première a été surprise en train de recevoir de son interlocuteur les réponses aux questions sur son téléphone portable.

La seconde, visiblement plus expérimentée, était dans la salle de composition avec le corrigé-type de l’épreuve de droit pénal. Seulement, sa feuille de brouillon était différente de celle distribuée par le centre de composition aux différents candidats. Aux dernières nouvelles, un avocat et un magistrat seraient impliqués dans cette affaire de tricherie.