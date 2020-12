Bénin: ces millions rejetés par le chanteur Yvan pour sa fidélité à Jésus

Le chanteur béninois Yvan a été plusieurs fois apostrophé sur son les raisons qui motivent son penchant pour la musique Gospel. C’est pourquoi il a tenté de s’expliquer le 14 décembre 2020 en faisant des révélations sur les opportunités qu’il a dues abandonner parce qu’il n’est pas prêt à abandonner Jesus.

Pourquoi Yvan chante -t-il Jésus? C’est l’une des questions qui lui sont souvent posées. « Yvan pourquoi ne chantes-tu pas autre chose ? Que JÉSUS visite d’autres univers ; tu es beau et a une belle voix tu auras plus de fans », a rapporté Yvan avant de s’expliquer.

Pour lui, le commun des mortels résume la réussite à « avoir beaucoup d’argent ; faire la fierté de la famille et être heureux mais à quel prix?, a-t-il demandé. D’après lui, depuis sa sortie officielle en 2006, il aurait eu diverses propositions d’hommes et de femmes riches.

« A quel prix êtes-vous prêt à abandonner votre foi? »

Ils m’ont proposé beaucoup de choses. Une grande maison de disque m’a contacté en 2012 ; plusieurs managers m’ont lâché juste parce que je ne voulais pas lâcher mon gospel. Dernièrement il y a un homme qui m’as dit : qu’il était prêt à mettre 50.000.000 dans ma carrière. Mais il me spécifia que Dieu était universel et que le fait que je dise JÉSUS pouvais chasser les autres religions, je lui répondis avec étonnement en précisant que le CHRIST n’avais pas de religion. Yvan

Son bienfaiteur était prêt à lui signer un contrat s’il est prêt à ne plus dire Jesus dans ses chansons. « Si j’étais prêt à ne plus dire JÉSUS on allait signer un contrat en prenant l’exemple d’un artiste ivoirien qui fait du coupé décalé et qui « saupoudre » ses sons avec du gospel. Ce fut ses mots », s’est -il indigné avant de poser une série question: « même si je considère que tout homme a un prix, à quel prix êtes-vous prêt à abandonner votre foi pour vivre dans la gloire de ce monde qui ne dure que 120 ans maximum ? Deuxième question : Aurais-je la gloire de Jay-Z ? Kanye West ? La fortune de Jeff Bezos ? «

Selon Yvan, lorsque qu’il regarde le prix auquel CHRIST l’a racheté à la croix, il veut juste bénir le monde avec son nom. A ce titre, Yvan demande aux uns et aux autres de ne pas se laisser avoir par ce monde car, dit-il, la pauvreté c’est un état d’esprit.