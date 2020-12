Bénin: « Ce sera du marquage à la culotte », Gaston Zossou prévient Boni Yayi et Cie

Après la sortie de Boni Yayi, durant laquelle ce dernier a lancé des piques à Patrice Talon, qui, lors de sa tournée nationale, a taclé la gouvernance de son prédécesseur, un collectif de cadres de la mouvance est monté au créneau pour défendre le chantre de la Rupture. Ce lundi 28 décembre 2020, ces mouvanciers, conduits par Gaston Zossou et Orden Alladatin, ont promis du « tac au tac » au camp de Boni Yayi.

La mouvance présidentielle ne veut plus se taire sur les sorties de l’opposition, qui excelle depuis peu dans les déclarations à charge contre la gouvernance Talon. « Ce sera du marquage à la culotte », a déclaré avec fermeté, Gaston Zossou, Directeur de la Loterie Nationale et membre du Bloc Républicain. Il qualifie les sorties de Boni Yayi et de ses partisans de « démarrage laborieux de l’industrie à mensonges et à calomnies ».

A lire aussi : Bénin: l’ingratitude de Boni Yayi dénoncée par Moele-Bénin

Pour Gaston Zossou, Boni Yayi et son camp ne sont pas bien placés pour faire des reproches à la gouvernance de Patrice Talon, notamment sur le plan des libertés et de la préservation de la paix. « Quand on dit les miens et les autres, quand il disait : « je vais bondir », nous étions les faibles antilopes. Lui, il a oublié, et il nous enseigne aujourd’hui la bonté. Il parle de Dieu à chaque pas de parole, il est suspect. On s’en occupera dans la douceur, selon les règles », a-t-il déclaré.