Bénin: ce que pense Joël Aïvo de la réouverture des frontières nigérianes

Le professeur Joël Aïvo a salué, ce jeudi, la réouverture des frontières nigérianes par le président Muhammadu Buhari.

Après plus d’un an de fermeture pour des raisons dites protectionnistes, le Nigéria a décidé de la réouverture de ses frontières terrestres dans la journée du mercredi 16 décembre 2020. Cette décision du président Muhammadu Buhari n’a pas laissé insensible le professeur Joël Aïvo.

Depuis son lieu de confinement, le constitutionnaliste béninois a salué la levée de la fermeture des frontières nigérianes. « Après plus d’un an de fermeture de nos frontières par le Nigeria, pays frère et ami, je salue la décision de leur réouverture », a-t-il déclaré. Pour lui, « cette mesure va indubitablement soulager nos compatriotes et aider à la relance des secteurs vitaux de notre économie ».

À présent, poursuit-il, notre défi est de bâtir avec nos frères nigérians, un avenir commun et de consolider avec eux, des relations de confiance, de respect mutuel et de solidarité dans le cadre d’un projet d’intégration régionale, novateur et viable. Pour rappel, le Nigéria avait fermé ses frontières terrestres pour mettre fin au mouvement des armes illicites et d’autres produits de contrebande, via les différents points d’entrée dans le pays. A cela, s’ajoutent également des raisons économiques.