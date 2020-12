Bénin: boycott des produits GSM ce mardi par les distributeurs et consommateurs

Exaspérés par la mauvaise foi des opérateurs de téléphonie mobile, Mtn et Moov, les associations de défense des consommateurs encouragent les consommateurs et les distributeurs des produits Mobile Money GSM à donner de la voix ce mardi, en boycottant les services de ces opérateurs GSM.

Ainsi, de 7h à 12h du mardi 8 Décembre, il est recommandé aux béninois de s’abstenir de consommer de crédit de communication ou de forfait d’appel ou d’internet. Pas de dépôt ou de retrait d’argent par Mobile Money ou par Moov Money.

Selon les explications de Robin Accrombessi, président de La Voix des Consommateurs, les opérateurs de téléphonie mobile ont l’obligation contractuelle de la disponibilité de services normatifs ou encore de qualité pour leurs clients.

Malheureusement, constate-t-il, ces services ne sont pas fournis avec une transparence irréprochable dans le système de facturation. Il fait remarquer également qu’aujourd’hui, le signal réseau se fait désirer dans beaucoup de régions de notre pays et de manière notoire autour des principaux axes routiers.

« »Mais nous constatons aisément que pour prendre des appels les populations recherchent vainement le signal dans des espaces sans barrières physiques. Les échecs et coupures d’appels occasionnent du stress, des pertes d’unités et donc de ressources financières et d’opportunités« , fait-il remarquer »