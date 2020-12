Bénin – Bilan hebdomadaire du GNSP: 07 décès sur 249 interventions enregistrées

Au cours de la semaine écoulée, le groupement national des sapeurs pompiers a effectué 249 interventions, suite à des alertes.

C’est devenu presqu’une tradition pour le groupement national des sapeurs pompiers (GNSP) de présenter, hebdomadairement au public, le point de leurs interventions sur le terrain.

Selon le point présenté ce mardi par le capitaine Nestor Dègbégnon sur Frissons radio, les soldats du feu ont effectué, au cours de la semaine écoulée, 249 interventions, suite à des alertes.

« Comme chaque semaine, nous avons été sollicités beaucoup pour les cas des accidents de la voie publique qui font un total de 103 sur nos 249 interventions de la semaine » Capitaine Nestor Dégbégnon

Sur les 249 interventions, les sapeurs pompiers ont été sollicités pour plus de 203 cas liés à des accidents de la circulation ou à des incendies. Ces personnes ont été évacuées vers les centres de santé.

Sept (07) personnes sont déclarées mortes sur l’effectif évacué au centre de santé, grâce à la diligence des agents du groupement national des sapeurs pompiers.

Le cas le plus grave de ces accidents est celui survenu le samedi 6 décembre 2020 à Kpataba dans la Commune de Savalou et qui a fait sept victimes, des suites d’une violente collision entre deux véhicules, dont le premier avait quatre passagers à bord en provenance de Cotonou et le deuxième, transportant des sacs d’igname avec trois passagers en provenance de Djougou.

Selon le capitaine Dégbégnon, le conducteur du deuxième véhicule était coincé au volant après le choc et avait rendu l’âme avant l’arrivée des secours.

L’équipe d’intervention a procédé à sa désincarcération et remis le corps à son frère présent sur les lieux. Les six autres victimes, toutes gravement blessées, ont été transportées à l’hôpital de zone de Savalou, a précisé le capitaine.