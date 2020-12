Bénin: Benoît Illassa s’en prend à Romain da Costa, Aziz Adjakpè s’en mêle et menace

En réponse à Benoît Illassa, qui a fait de graves accusations sur le président du Haut Conseil des Béninois de l’extérieur (HCBE), Romain da Costa, le président de l’Association Bénin Diasp’Active, a réagi ce mercredi 02 décembre 2020.

Aziz Adjakpè a répliqué à l’ex-ambassadeur du Bénin auprès de l’Oif, Benoît Illassa, au sujet de sa publication du dimanche 29 novembre dernier, sur Facebook. Dans son communiqué rendu public, Aziz Adjakpè reproche à Benoît Illassa de s’en être pris à Romain da Costa dans le dossier de la Béninoise menacée d’expulsion en France.

“De propos calomnieux et diffamatoires”

“Il s’agit là de propos calomnieux et diffamatoires”, a clarifié Aziz Adjakpé qui indique que l’Association Bénin Diasp’Active, qu’il préside et qui est membre du Comité scientifique du HCBE Monde, ne saurait rester insensible face à cette attaque sans fondement venant d’un compatriote très ambivalent et très peu recommandable.

Inscrivant en faux les accusations de Benoît Illassa, il explique que le Président du HCBE Monde, de concert avec le Conseil des Béninois de France (CBF), dirigé par Jean Charles Ahomadegbe, est entré en contact avec la compatriote concernée et son avocat afin de l’aider. “Ils ont même proposé une souscription volontaire pour accompagner la compatriote dans ses démarches juridiques au cas où les tractations entamées, n’aboutiraient pas. Par la grâce, la situation de notre compatriote a été régularisée”, a-t-il fait savoir.

Bientôt des “affaires honteuses sur la place publique”?

Mieux, Aziz Adjakpè remet Benoît Illassa à sa place et menace de révéler à la face du monde plusieurs affaires honteuses dans lesquelles il se serait empêtré. A en croire ses propos quelque peu violents, l’ex-ambassadeur du Bénin à l’Oif s’érige également en donneur de leçons, oubliant qu’il y a bon nombre de personnes qui maîtrisent bien les casseroles qu’il a laissées au niveau de l’Institution. Il évoque son soutient à Patrice Talon, ses critiques contre le régime Talon, et sa probable candidature à la présidentielle de 2021.

Dans le même communiqué , l’Association Bénin Diasp’Active invite Benoît Illassa à se garder désormais de diffamer des gens honnêtes et soucieux du bien être des Béninois de l’extérieur, au risque de voir sur la place publique des affaires honteuses qui n’honorent guère sa personnalité et sa famille.