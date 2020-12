Bénin: Benoît Illassa fait de graves accusations sur Romain Da Costa et exige sa démission du HCBE

Benoît Illassa s’en est pris à Romain Da Costa, président du HCBE (Haut Conseil des Béninois de extérieure). Dans une publication sur sa page Facebook, il lui reproche sa non-assistance à une béninoise en difficulté en France et des affaires louches qui n’engagent pas l’association.

Il y a quelques jours, une béninoise a été sommée de quitter le territoire français. Mais suite à la mobilisation de ses amis, elle a obtenu une carte de séjour lui permettant d’exercer son activité professionnelle et d’y vivre en toute quiétude.

Mais dans cette malheureuse affaire, dénonce Benoît Illassa, le HCBE (Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur), dont il est membre fondateur à Cotonou en décembre 1997, sous le haut patronage du Président Mathieu KÉRÉKOU, a failli à sa mission primordiale de défense des intérêts matériels et moraux de la diaspora béninoise de part le monde.

Selon lui, laissé en déshérence depuis des lustres, le HCBE a été accaparé par des aventuriers sans foi ni loi, dont le seul intérêt réside dans leur propre auto-promotion égoïste et compradore. “J’accuse Romain Da Costa, l’éphémère Président de ce qu’il a transformé en machin, d’être coupable de non-assistance à une compatriote en danger d’expulsion”, peut-on lire sur sa page Facebook.

Démissionner de la présidence du HCBE avec effet immédiat

Benoît Illassa invite alors Romain Da Costa à démissionner afin que le HCBE puisse fonctionner normalement. “En conséquence, s’il lui reste encore une once d’honneur, de démissionner de la présidence du HCBE avec effet immédiat !!! Bonsoir Romain, Je pense sincèrement qu’il est temps que tu libères le HCBE en donnant ta démission”, a-t-il écrit. Comme si cela ne suffisait pas, il l’accuse d’avoir saboté une œuvre commune.

En décembre 1997, tu n’as payé le billet d’avion de personne pour la création du HCBE que tu phagocytes depuis quelques temps. Tu es très imbu de ta personne depuis toujours, quitte à saboter tout ce qui respire autre chose que ta dictature. Benoît Illassa

A l’en croire, Romain Da Costa aurait adressé un courriel à l’avocat de la compatriote béninoise en son nom propre et non au nom de l’association faîtière qu’est le HCBE. “Tu te prends vraiment pour qui ??? Tu as vidé les caisses du HCBE pour en venir à quémander une contribution de 10 € pour assister une compatriote en détresse. Je n’ai vu nulle part ta signature dans la pétition à l’initiative des amis de notre compatriote”, martèle-t-il, avant de lancer un ultimatum. “Si tu ne démissionnes pas, je rendrai publique cette demande !!! Tu veux tromper qui en créant une structure à ta gloire pompeusement appelée comité scientifique ??? La seule voie de sortie pour toi, c’est de déposer ta démission ad nutum !!!”, a-t-il insisté.