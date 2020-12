Bénin: Aziz Adjakpè dote la commune de Porto-Novo d’un incubateur

Incub’Porto, c’est le nom de l’incubateur, dont sera bientôt dotée la commune de Porto-Novo. Les activités seront officiellement lancées le 16 janvier 2021. Il s’agira,selon les explications d’Aziz Adjakpè, de l’accélérateur de start-up.

Pour l’initiateur, Incub’Porto est le premier incubateur qui sera mis sur les fonts baptismaux pour les entrepreneurs de la capitale du Bénin. A l’en croire, près Porto-Novo, cap sera mis sur toute l’étendue du territoire national, afin que toutes les villes du Bénin abritent leur incubateur avec un programme structurant axé, entre autres, sur l’innovation.

« Notre objectif premier, poursuit-il, c’est de créer un écosystème favorable à la co-création et à l’émergence de solutions d’envergure mondiale à travers différents programmes d’accélération de start-up, qui comportent un apport de solutions techniques, un mentorat de haute qualité, un ensemble de bureaux de laboratoire en accès coworking et un financement grâce à nos partenaires qui sont prêts à accompagner le développement de l’intelligence artificielle et du numérique dans la ville de Porto-Novo »

Aziz Adjakpè