Bénin: ayant pris 3 ans en 1ère instance, ce vendeur de portefeuille magique risque 5 ans de prison à la Criet en appel

Condamné à 03 ans de prison par le Tribunal de première instance de Ouidah, un vendeur de portefeuille magique sur internet a interjeté appel. Il se retrouve alors devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) où il risque désormais 5 ans de prison.

Non satisfait du verdict rendu en première instance du Tribunal de Ouidah, un vendeur de portefeuille magique pourrait malheureusement écopé d’une peine un peu plus lourde, à l’issue du procès en appel. Selon les informations rapportées par Frissons radio, le mis en cause avait été condamné à 3 ans de prison. En appel, son avocat a fait savoir, qu’il avait avoué les faits sous pression et dénonce un vice de procédure.

L’argumentaire de la défense n’a visiblement pas convaincu le ministère public qui a requis 5 ans de prison contre le jeune charlatan, vendeur de portefeuille magique. Il sera fixé sur son sort le 21 décembre 2020, date à laquelle le procès a été renvoyé.