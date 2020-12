Bénin: A’Salfo, leader du groupe ivoirien Magic System, attendu à Cotonou (vidéo)

Le chanteur ivoirien, leader et président de la Fondation Magic System, A’Salfo, a annoncé sa venue à Cotonou au Benin, du 10 au 12 décembre 2020.

A’Salfo sera à Cotonou pour la 3ème édition de la semaine des Master Class. Sa présence a été confirmée par l’artiste lui-même dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

« Sur invitation des master class MC International, je serai à Cotonou du 10 au 12 décembre 2020 pour la 3ème édition de la semaine des master class », a évoqué A’Salfo. Pour lui, c’est un événement exceptionnel qui va parler de leadership et de communication. « Je me ferai le plaisir de partager avec vous mon expérience et vivre des moments d’échange. Je serai là, je serai là, je serai là, et je vous y attendrai », a-t-il insisté.

Parrain de l’édition 2020 de la Semaine des Master Class, A’salfo, de son vrai nom Salif Traoré, est né le 15 mars 1979 à Abidjan. Il est un artiste ivoirien et principal chanteur du groupe Magic System.