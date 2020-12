Bénin: arrestation d’un jeune polygame pour incitation de mineure à la débauche

Dans la commune de Sinendé, un homme marié, âgé de 24 ans, a été interpellé et gardé à vue par la police. Il lui est reproché d’avoir harcelé sexuellement une mineure. Le mis en cause serait allé loin, en proférant des menaces à l’encontre de la tutrice de la victime.

Jeune polygame, il a décidé visiblement de ne pas se contenter de ses deux femmes. Mal lui en a pris, il a jeté son dévolu sur une mineure de 15 ans, apprentie coiffeuse. Selon les informations rapportées par Frissons radio, la victime a été harcelée pendant 06 mois malgré les mises en garde de ses parents à son bourreau.

Informée de la situation, la police républicaine a pris le dossier en main. Le mis en cause a été interpellé et gardé à vue, afin d’être présenté au procureur. Il est accusé de harcèlement sexuel et d’incitation de mineure à la débauche.