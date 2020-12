Bénin: arnaque au nom du Port autonome de Cotonou, la direction tape du poing sur la table

Alors que plusieurs personnes se sont fait escroquer des milliers de francs CFA par des individus qui leur font miroiter des recrutements au Port Autonome de Cotonou, la direction de l’institution siffle la fin de la récréation et donne des clarifications.

« Le Port Autonome de Cotonou n’organise pas de recrutement par le biais de personnes physiques. Ses recrutements sont confiés à des cabinets spécialisés, lesquels procèdent à des annonces sans frais pour les candidats. Les avis sont postés sur le site du Port Autonome de Cotonou et mis sur les réseaux. Les dates et les lieux des dépôts des dossiers sont clairement mentionnés sur les avis », précise l’institution dans le but de mettre tout le monde au parfum de la procédure réelle qui est appliquée pour un éventuel recrutement en son sein. Ceci, afin d’éviter aux citoyens de se faire arnaquer sur le sujet.

« La Direction Générale du Port Autonome de Cotonou alerte donc sur ces faux recrutements et invite les demandeurs d’emploi à la prudence et à la vigilance et à suivre ses principes de recrutement pour éviter le piège des escrocs et des malhonnêtes. La Direction Générale du Port Autonome de Cotonou compte sur le sens de responsabilité des uns et les autres », a indiqué le PAC dans un communiqué jeudi. Notons que plusieurs personnes se sont plaintes d’avoir été escroquées par des individus qui les appellent, leur indiquant qu’ils peuvent leur obtenir un poste au port mais qu’elles doivent payer des frais liés aux dossiers. Ainsi, ils disparaissent après avec les sous.