Bénin: Armand Gansè et Luc Atrokpo, la paix des braves (photo)

Les deux rivaux politiques béninois, Armand Gansè, Directeur général de la SOGEMA et Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou ont fait la paix et parlent désormais la même langue.

C’est un secret de polichinelle. Luc Atrokpo et Armand Gansè ne s’entendaient pas du tout. Depuis les élections communales du 17 mai 2020, les deux hommes, autrefois très proches, se regardaient en chien de faillance. A l’époque, chaque sortie médiatique des deux ténors des blocs républicains et progressistes étaient marquées par des joutes verbales et des menaces de procédures judiciaires à n’en point finir. Bref, bien qu’ils soient tous les deux de la mouvance présidentielle, chacun tirait le drap de son côté pour montrer le mauvais visage de l’autre.

Mais à la surprise générale, le duo a été aperçu ce mercredi 9 décembre 2020 au palais des congrès de Cotonou. Selon les informations de Bénin WEB TV, l’ancien maire de la ville de Bohicon et actuel locataire de l’hôtel de ville de Cotonou et le Directeur Général de la société générale des marchés autonomes (Sogéma) y étaient pour de commun accord, préparer la venue du chef de l’Etat, le président Patrice Talon à Cotonou dans le cadre de sa tournée nationale.

Luc Atrokpo et Armand Gansè font la paix

La même source indique que Luc Atrokpo et Armand Gansè ont fait la paix au retour du maire de Cotonou de la France. Ce dernier avait été transféré en France pour y suivre des soins sanitaires. Le nouveau maire de la ville de Cotonou qui a repris service après plusieurs semaines de convalescence et son rival politique Armand Gansè ont visiblement décidé de faire taire les querelles politiques.

« L’expression de la volonté de Dieu. Bien à tous »; a écrit Armand Gansè sur sa page Facebook en légende d’un cliché sur lequel il était avec Luc Atrokpo. Des propos qui d’ailleurs confirment que les deux hommes politiques ont officiellement fumé le calumet de la paix.

Comme quoi, entre l’arbre et l’écorce, il ne faut mettre le doigt. Vivement que cette réconciliation porte des fruits afin que des béninois la prennent en exemple.