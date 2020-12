Bénin: après Natitingou, des malfrats dictent la loi à Toucountouna

Depuis quelques jours, la population de Toucountouna vit dans la psychose, installée par les hors-la-loi en cette période de fêtes de fin d’année. L’insécurité prend une ampleur inquiétante dans la commune.

Comme Natitingou, il y quelques semaines, Toucountouna est la cible des actes de vol répétés. Les cambrioleurs font des victimes en série et n’épargnent aucun lieu dans leur sale besogne. Maisons, églises, boutiques et autres lieux sont régulièrement fréquentés et dévalisés par des individus non encore identifiés. « j’ai été visité par des cambrioleurs. Les lumières dans ma cabine étaient allumées, mais ils ont tout cassé. Comme ils n’ont pas eu l’argent, ma photocopieuse a été complètement détériorée. Des portables mis à la charge par des voisins ont été ramassés », raconte une victime au micro de Frissons radio.

La police républicaine s’intéresse déjà à ces faits et s’emploie à freiner les malfrats dans leurs actes. Il faut rappeler que le cas de Natitingou avait suscité une levée de bouclier sur les réseaux sociaux pour inviter les autorités sécuritaires à prendre des mesures idoines pour mettre fin à la psychose. Dans la foulée, le commissaire central de la ville et son adjoint ont été relevés de leurs fonctions et de nouveaux responsables sont nommés.