Bénin: après les bourdonnements, les « klébés » réaffirment leur soutien au régime Talon

Au début de la tournée nationale de Patrice Talon, les web-activistes, proches du gouvernement, et communément appelés « les klébés », se sont faits rares sur la toile. Une option faite pour manifester leur mécontentement sur certains sujets qui fâchent. Mais depuis quelques jours, les choses sont visiblement rentrées dans l’ordre. Ils sont désormais en creuset et réaffirment leur soutien au régime en place.

Les web-activistes pro-gouvernementaux, communément appelés « klébés », qui étaient fâchés et avaient abandonné les claviers, sont désormais de retour. Ils ont marqué leur retour timidement vers la fin de la première phase de la tournée du Chef de l’Etat. A l’étape des villes d’Abomey-Calavi et de Cotonou, ils ont été visibles. « Notre engagement et notre conviction pour la rupture sont inébranlables et inconditionnels », peut-on lire sur une banderole qui porte leur signature.

A lire aussi : Bénin: des « klébés » de la « rupture » en grève, ça boude à quelques mois de la fin de mandat

A travers cet acte, qui n’a certainement pas échappé à l’observation du Président de la République sur le terrain, Les web-Activistes de la Rupture (WAR) ont montré leur soutien et leur disponibilité à servir la cause du régime avec dévouement. » Le 11 et le 12 décembre, à la surprise générale, ils étaient présents à Calavi et à Cotonou pour accueillir le chef de l’État, leur général de troupe et lui passer un message fort, celui de leur inébranlable foi en sa vision pour la Nation. », lit-on dans une réaction qu’ils ont rendue publique.

Les « klébés » favorables à un second mandat pour Patrice Talon

Les web-activistes de la « Rupture » pensent déjà à un second mandat pour le Chef de l’Etat. Même si lui-même garde pour le moment le suspense sur le sujet, ses « soldats de la toile » l’invitent à répondre à l’appel. De toutes les façons, ils estiment que le principe de sa candidature est déjà acquis et s’active pour lui offrir un K.0 au soir du 11 avril 2021.