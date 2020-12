Bénin: Aledjo Maora est-elle l’ex de Patrice Talon? L’activiste met fin aux supputations

Longtemps identifiée sur les réseaux sociaux comme l’ex-fiancée de Patrice Talon, l’activiste béninoise, Alèdjo Maora, a levé un coin de voile sur cette polémique qui enflamme la toile.

Ce dimanche 13 décembre 2020, l’activiste béninoise, Alèdjo Maora, a été reçue sur l’émission Gros Plan de Zapping 229. Une occasion pour elle de lever un coin de voile sur sa relation avec Patrice Talon, qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.

« Je n’ai jamais vu le président de la république, je n’ai jamais parlé avec lui, je ne suis jamais sortie avec lui. Quand on parle de ex, ce n’est pas forcément lié à une question de sexe ou de libido« , a expliqué Alèdjo Maora. Pour elle, depuis qu’elle a commencé par suivre le Président Patrice Talon, elle l’a considéré comme étant son oncle puisqu’ils sont tous de Ouidah.

« On peut avoir un ex-leader »

Elle dévoile avoir fait campagne pour Patrice Talon depuis l’avènement de l’affaire Tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat et les mercredis rouges. Mais, dit-elle, Patrice Talon est devenu son ex lorsqu’il l’a déçu après 13 mois de son mandat présidentiel à travers le déguerpissement des femmes sans aucune mesure de secours.

A ce titre, Alèdjo Maora estime que les internautes prennent très souvent les publications au premier degré. C’est pourquoi pour dissiper le doute, elle clarifie: « On peut avoir un ex-leader, c’est quelqu’un (Patrice Talon, Ndlr) sur qui j’ai compté pour soulager notre peuple, donc après je l’appelle ex parce qu’il a changé et il est devenu un ex pour moi ».

Alèdjo Maora est de Ouidah. Elle a épousé un belge avec qui elle vit en Belgique depuis plusieurs années.