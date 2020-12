Bénin: Alain Orounla expose les implications de la tournée nationale de Patrice Talon

Le Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, monsieur Alain Orounla, a fait le point de la tournée présidentielle. C’est lors d’une conférence de presse animée, ce mardi 15 décembre 2020, à Cotonou.

La première phase de la tournée nationale entamée par Patrice Talon, depuis environ un mois, a pris fin le samedi 12 décembre 2020 à Cotonou. Une occasion pour le ministre Alain Orounla de partager avec les professionnels des médias les tenants et aboutissants de ce projet, dont la 2ème phase est prévue pour janvier 2021.

Selon le porte-parole du gouvernement, à travers cette tournée, le chef de l’Etat a recensé les réalités que vivent les populations et leurs attentes pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Il s’agit pour lui d’une tournée, dont l’objectif est de rendre compte de ses actions de développement engagées à la tête du Bénin, bientôt 5 ans.

« Fier de la renaissance du béninois et donc du Bénin »

« Dans toutes les communes parcourues, le Chef de l’Etat a fait remarquer que le Bénin est en train de changer, au regard du niveau d’achèvement du vaste Programme d’Actions du Gouvernement, mis en œuvre et qui donne d’ailleurs des résultats », a-t-il expliqué. Il ajoute: « Le Président de la République a rappelé sa fierté d’appartenir à notre pays qui fait de façon irréversible, ses pas vers le développement. Il a d’ailleurs dit que si la possibilité lui était donnée, qu’il renaîtrait au Bénin. C’est vous dire qu’il est fier de la renaissance du béninois et donc du Bénin ».

Alian Orounla a précisé que le Président de la République, Patrice Talon, a partagé avec les populations, le constat, selon lequel les problèmes d’énergie électrique sont en train d’être réglés afin que nous couvrions, d’ici quelques années seulement, nos besoins en énergie.

« Les populations ont constaté avec joie et fierté, les investissements massifs qui sont en train d’être faits dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures routières, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et dans tous les secteurs vitaux qui sont d’ailleurs des préalables non négociables au développement que nous voulons irréversible. » Le Ministre Alain Orounla.

Près de 200 milliards ont été investis

D’après Alain Orounla, près de 200 milliards ont été investis dans le secteur de l’eau, tout au long du mandat de Talon, afin que les populations béninoises aient accès à l’eau potable, quelle que soit leur position géographique.

Toutefois, en ce qui concerne les questions pathétiques, comme les nombreux éléphants blancs, notamment, le siège de l’Assemblée Nationale, il répond: « Je préfère que le Président use d’humour et de dérisions pour atténuer nos peines, en tant que béninois et contribuables ».

A noter que le président de la république a parcouru, pour cette première phase de sa tournée nationale, des milliers de kilomètres pour partager les peines et les joies de ses concitoyens.