Bénin – Affaire Titan: Gaston Zossou révèle pourquoi il n’avait pas fui le pays

Au cours d’une sortie médiatique animée ce lundi 28 décembre 2020, Gaston Zossou, Directeur de la loterie nationale et membre de la mouvance, est revenu sur l’affaire Titan dans laquelle il a été abondamment cité. Il n’est pas allé dans les détails; mais il a expliqué la raison pour laquelle il n’avait pas pris la clé des champs.

Faisant certainement allusion aux actuels exilés, sans pour autant les citer, Gaston Zossou dit pourquoi il ne s’est pas permis de s’exiler au moment où l’affaire Titan faisait la Une des journaux. « Vous pensez que, parce que seulement j’étais courageux que je n’avais pas fui? Non! Je n’ai pas l’argent de fuir, pas riche moi. Moi dehors, deux mois je vais devoir rentrer », a-t-il confié.

A l’analyse de ses propos, on peut dire qu’il n’avait pas suffisamment le dos large en matière de moyens financiers pour vivre hors du pays. « Quand ont vit entre l’Europe et les États-Unis, en voiture, c’est qu’on en a pris beaucoup, c’est qu’on s’est comporté en prédateur », a-t-il dit.

Au moment de l’affaire Titan, Gaston Zossou était ministre de la communication. Il avait tout le temps et continue d’ailleurs de clamer son innocence dans ce scandale financier impliquant la société américaine Titan.

Gaston Zossou avait réclamé des « poursuites formelles » contre sa personne

Visiblement agacé par la médiatisation de l’affaire, Gaston Zossou était sorti de ses gonds. Dans une publication postée sur Facebook en 2013, l’ancien ministre avait répondu aux attaques de ses détracteurs et a a demandé des « poursuites formelles » contre sa personne, afin qu’il puisse répondre convenablement aux accusations portées contre lui.

Je vous supplie, chers amis, engagez contre moi des poursuites formelles, au lieu de caqueter contre moi, au lieu de lancer une horde de centaines d’hommes en armes sur ma maison, au lieu de continuer à rôder autour de ma maison sournoisement.

Dans cette affaire de plusieurs milliards de FCFA, l’ancien ministre de Mathieu Kérékou, Gaston Zossou dénonce un acharnement contre sa personne. Il ne reconnaît avoir commis aucune faute et estime avoir fait ce qu’il devait faire en tant que ministre.

« Je n’ai connu vraiment de l’affaire Titan, en tant que ministre, que la phase où la firme privée étrangère et son partenaire public local n’étaient plus sur la même longueur d’onde, et où les deux entités avaient basculé dans un contentieux. Là-dessus, mon administration a défendu, bec et ongles et franc par franc, son intendance, contre le puissant partenaire », avait-il dit.