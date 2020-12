Bénin – Affaire domaniale impliquant Houssou-Guèdè: l’ex-CQ Francis Dodo décède en détention

Francis Dodo, ancien Chef quartier de Ylomahouto dans la commune d’Abomey-Calavi, est décédé en détention ce mercredi 02 décembre 2020. Cité dans l’affaire domaniale impliquant l’ancien maire Patrice Houssou-Guèdè, il a avait été mis sous mandat de dépôt depuis plusieurs jours.

Poursuivi avec mandat de dépôt, Francis Dodo ne verra pas la date du 18 décembre 2020 prévue pour la suite de son procès. Il est passé de vie à trépas ce mercredi des suites d’une maladie. Selon une source de BENIN WEB TV, sa santé qui avait pris un coup depuis la dernière audience, s’est “dégradée” samedi dernier. Conduit à l’hopital de zone d’Abomey-Calavi, il a rendu l’âme.

A lire aussi : Bénin – Affaire domaniale à Calavi: Patrice Houssou-Guèdè et consorts convoqués pour le 18 décembre

Dans cette affaire domaniale de “faux et usage de faux certificat de parcelle”, l’ancien maire de la cité dortoir, Patrice Houssou-Guèdè, est accusé et poursuivi sans mandat de dépôt. Le Directeur de l’aménagement de la Mairie, Gélase Hounguè, est aussi dans la même situation que l’ex-patron de l’administration communale. A la barre, les prévenus ont plaidé non coupables. Le procès reprend le 18 décembre 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.