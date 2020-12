Bénin – Affaire 39 ha: Victor Adimi, ancien 1er adjoint au maire d’Abomey-Calavi, déposé en prison

Gardé à vue depuis la soirée du mardi 08 décembre 2020, l’ancien premier adjoint au maire de la commune d’Abomey-Calavi a été présenté au procureur ce jeudi 10 décembre. Après l’audition, il a été mis sous mandat de dépôt, au même titre que quatre autres accusés dans ce dossier des 39 hectares.

Dans le dossier des 39 ha devant la justice, Georges Bada et Cie ont de nouveaux compagnons à la prison civile d’Abomey-Calavi. Le complément d’enquête demandé par le procureur du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a conduit à l’interpellation de nouvelles personnes dont Victor Adimi, ancien premier adjoint au maire. Daniel Lantokpodé et le sieur Zanmènou, ont été aussi interpellés et gardés à vue.

Après leur présentation au procureur, ils ont été tous mis en détention provisoire, en attendant le procès qui aura lieu dans quelques semaines. Ils grossissent ainsi le rang des personnes en détention dans cette rocambolesque affaire qui n’a pas encore livré toute sa vérité. De sources proches du dossier, plusieurs autres personnes pourraient être encore interpellées d’ici là.

Onze personnes placées sous mandat de dépôt

Pour des faits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, d’abus de fonction, une poursuite avec mandat de dépôt est engagée contre Georges Bada; le Chef d’Arrondissement de Hevié, Patrice Hounyeva; le chef d’arrondissement central, Hounsou Bernard; le chef d’arrondissement d’akassato, Appolinaire Houngue; l’ex-deuxième Adjoint au maire, Honfo Julien; le géomètre Kossougbeto Briac; le SG de la mairie, Sébastien Kinsiclounon; le DAJ de la mairie, Ferdinand Dossou -Yovo; et le DAU Gelase Houngue.

Poursuite sans mandat de dépôt

Dans cette même affaire de bradage de domaine de plusieurs hectares, plusieurs autres personnes sont poursuivies; mais sans mandat de dépôt. On retrouve dans ce lot, le CA de Zinvié Ayissi Christophe, celui de Godomey Kpobli Léon, l’ancien CA de Akassato Toffon Noèl et six autres personnes dont 5 conseillers communaux. Par ailleurs, dame Kpohinto Zossou Ganviéhouétien et Zannou Fatiou sont poursuivis avec mandat de dépôt pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs.

Les prévenus comparaîtront le 15 Janvier 2021

Les Chefs d’arrondissement de Zinvié, Christophe Ayissi, de Godomey, Léon Kpobli; l’ancien Chef d’arrondissement d’Akassato, Noèl Toffon; et six autres personnes, dont 5 conseillers communaux, ont été poursuivis pour les mêmes chefs d’accusation. De son côté, Bernard Hounsou a été poursuivi pour les faits d’abus de blanc seing. Au total, onze personnes sont placées sous mandat de dépôt.

Par ailleurs, le commissariat a été instruit pour auditionner le ministre Barnabé Dassigli, le préfet Jean-Claude Codjia et bien d’autres personnes. Selon les informations de BENIN WEB TV, les prévenus comparaîtront le 15 Janvier 2021.