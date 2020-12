Bénin: Abdoulaye Bio Tchané réagit à la mort de l’opposant malien Soumaila Cissé

Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État chargé du Plan et du Développement a réagi , ce vendredi 25 décembre 2020 à la mort du chef de l’opposition malienne Soumaïla Cissé.

L’ancien otage de rebelles islamistes, l’opposant malien Soumaila Cissé est mort du Covid-19 ce vendredi en France. « J’ai appris avec un grand chagrin la disparition ce 25 décembre de l’ancien Président de la Commission de l’Uemoa, le Malien Soumaila CISSÉ », a écrit Abdoulaye Bio Tchané sur sa page Facebook?

A l’en croire, si le Mali pleure l’un de ses dignes fils, l’Afrique perd un militant et à titre personnel, il vient de perdre un très grand ami. « Soumaila CISSÉ, avec qui j’entretenais une longue amitié, s’est toujours montré dévoué pour défendre la cause de son pays, de l’Afrique de l’ouest et du continent africain tout entier », a-t-il rappelé.

Chef de l’opposition, en campagne électorale pour les législatives au moment de son enlèvement, Soumaila Cissé est natif de Tombouctou. Il était donné grand favori de la future élection présidentielle malienne.