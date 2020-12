Bénin: à l’occasion de ses 60 ans, Léhady Soglo tacle le régime Talon

Ce 18 décembre 2020, l’ancien maire de la ville de Cotonou a adressé un message à ses proches, en particulier, et aux Béninois, en général. Dans cette adresse, Léhady Soglo a taclé le régime de Patrice Talon depuis son lieu d’exil.

Ce vendredi, Léhady Soglo souffle une bougie de plus, mais dans des conditions particulières. Loin de ses proches et son pays natal, il vit en ce jour un anniversaire marqué par une « charge émotionnelle à double portée ». « Une bougie de plus, certes, a toujours été, pour tout homme, un rare moment de bonheur. Mais cet anniversaire revêt particulièrement une charge émotionnelle à double portée », a-t-il déclaré.

Pour l’ancien maire de Cotonou, les moments de tribulation qu’il vit, « coïncident avec les événements tragiques que vit notre pays depuis quelques années ». « Dans l’exil qui m’est imposé, je réalise plus que jamais l’amour que je porte à mon Bénin natal qui porte, comme moi, ses 60 ans dans la violence et les abus d’un pouvoir usurpateur », a-t-il dit.

Léhady Soglo accuse le régime en place d’être à l’origine des difficultés du pays et invite les Béninois à rester vigilants face à la demande d’un second mandat par la « Rupture ». « Nous passerons cette étape pénible, difficile et douloureuse que représente le régime prétendu de la rupture au pouvoir dans notre pays, en quête d’un autre mandat. Il n’est pas question d’abdiquer et de laisser ce gouvernement humilier davantage notre peuple », a-t-il déclaré.