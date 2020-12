Bénin: 4ème édition du festival ‘’Djogbé miton nahyé’’ (programme)

Plusieurs organisations des cultes endogènes, en collaboration avec les ministères des affaires sociales, du tourisme, de la culture et des arts du Bénin, organisent la 4ème édition du festival ‘’DJOGBE MITON NAHYE’’. Cet événement est un voyage initiatique, créé par une femme et pour les femmes, qui se déroulera du 14 au 17 janvier 2021.

Les couleurs sont annoncées. La 4ème édition du festival ‘’DJOGBE MITON NAHYE’’ débutera le 14 janvier de l’année 2021, avec un programme attrayant et pour lequel sont conviés, les béninois de l’intérieur et de la diaspora. Le festival ‘’DJOGBE MITON NAHYE’’ est un voyage initiatique créé par une femme et pour les femmes, qui a pour but surtout de valoriser la femme et sa puissance matricielle.

Cette quatrième édition, qui a pour thème ‘’LA PUISSANCE MATRICIELLE AU SERVICE DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT’’, se déroulera au palais de la reine mère à Ayou dans la commune d’Allada. Il est également prévu une excursion avec un circuit qui présentera les valeurs endogènes du Bénin.

Retenons que le samedi 16 janvier 2021 est le jour officiel des manifestations et où sera développé le thème retenu pour cette 4ème édition du festival ‘’DJOGBE MITON NAHYE’’.