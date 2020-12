Bénin – 20 000 logements sociaux à Ouèdo: la Badéa accompagne l’initiative avec 31 milliards f CFA

La construction de 20.000 logements sociaux à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, sera bientôt une réalité. La Banque arabe de développement économique en Afrique (Badéa) vient d’accorder 31 milliards f CFA au gouvernement béninois pour accompagner ce projet.

Le 24 octobre dernier, une mission de la Banque arabe de développement économique en Afrique a été dépêchée au Bénin pour, entre autre, procéder à l’évaluation du Projet de construction de 20 mille logements sociaux à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi. Coordonnée par le chargé de mission du chef de l’Etat, l’ancien ministre d’Etat Dr Zul-Kifl Salami, cette mission a rassemblé la délégation de la Banque arabe de développement économique en Afrique, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, et Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladekan AYI LADEKAN.

Le principal objectif de la mission étant l’évaluation du programme de 20.000 logements sociaux, une visite a été effectuée sur le site situé à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, à 75km de Cotonou. Cette mission a ainsi débouché sur la mise en place d’un financement d’environ 31 milliards pour le programme des logements sociaux à Ouèdo. Ce qui porte le financement des Fonds et Banques Arabes à 73 milliards pour ce programme de logements. Le Bénin a également obtenu une promesse de financement des études économiques et techniques de certaines composantes de Sèmè City par l’octroi d’un don non remboursable d’environ 300 millions f CFA.

Les Fonds et banques arabes au service du développement du Bénin

Si malgré la situation sanitaire mondiale liée à la Covid, cette visite a été effectuée, c’est grâce leadership du chef d’Etat béninois, Patrice Talon et de son chargé de mission, l’ex ministre d’Etat , Zul-Kifl Salami. “La présence au Bénin d’une délégation multisectorielle si importante est le témoignage de la qualité des relations de coopération qui lient le Bénin et la Banque arabe de développement économique en Afrique. La Badéa est un partenaire stratégique qui a structuré sur des décennies son appui au développement du Bénin et qui accompagne le pays dans les priorités définies par les autorités.” a déclaré Zul-Kifl Salami.

De 2016 à aujourd’hui, les actions de monsieur Zul Kifl Salami ont permis au Bénin de décrocher d’importants financements des Fonds et Banques arabes, pour le développement du pays. Des financements qui sont, non seulement à l’actif de la gouvernance du Président Patrice Talon, mais également une preuve de l’expertise technique de son chargé de mission, Zul Kifl Salami.