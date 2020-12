Bénin: 14 359 cas d’accouchement dans la Donga, au 2è trimestre de 2020

A l’occasion de la deuxième session de 2020 du comité départemental de suivi et de coordination pour la protection de l’enfant (CDSCPE), tenue le vendredi 04 décembre, le chef service de la promotion du genre, de la famille et de l’enfant de la direction départementale des affaires sociales et de la micro-finance, a présenté les chiffres sur les cas d’accouchement enregistrés de janvier à juin 2020. Ces chiffres ont été, dans un premier temps, mal rapportés, avant d’être rectifiés par l’autorité compétente.

De janvier à juin 2020, le département de la Donga a enregistré 655 cas d’accouchement par des mineures. Contrairement donc aux chiffres publiés par l’Agence Bénin Presse (ABP), les mineures devenues mamans n’atteignent pas 14 359. Les chiffres du média ont été rectifiés par le chef service de la promotion du genre, de la famille et de l’enfant de la direction départementale des affaires sociales et de la micro-finance.

Les 14 359 cas représentent en réalité le nombre total d’accouchement enregistrés et non le nombre total de mères mineures dans le département. Pour ce qui concerne le nombre total de cas d’accouchement, c’est la commune de Djougou qui vient en tête avec 8788 cas, Bassila en deuxième position avec 3033 cas. Ces deux communes sont suivies de Ouaké avec 1056 cas et Copargo avec 1482 cas.