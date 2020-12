Barcelone-PSG: la réaction de Ronald Koeman

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a accouché d’un choc de titans, entre le Barça et le PSG. Une belle affiche, mais pour laquelle Ronald Koeman se veut prudent.

Le FC Barcelone a réagi avec beaucoup de méfiance au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions, face au Paris Saint-Germain. Quatre ans après leur folle remontada face aux Parisiens au camp nou, les Blaugranas auront l’occasion de réécrire l’histoire. Cependant, du côté de la Catalogne, on ne s’emballe pas vraiment pour cette double confrontation.

Pour l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, ce sera une rencontre difficile, tant pour son équipe que pour le PSG. « Nous savions avant le tirage que nous pouvions tomber sur une équipe forte. Le PSG nous a déjà joués, nous connaît, mais c’est aussi difficile pour eux, car nous sommes également une équipe forte. Je vois une confrontation assez serrée. », a confié le coach batave à Barça TV.

Même constat du côté de la direction parisienne: « C’est vrai, c’est encore une fois le Barça. Ces dernières années, on a joué beaucoup de fois contre Barcelone. C’est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile comme huitièmes de finale, mais c’est toujours la même chose en Ligue des champions. Pour arriver au bout, quand on a un objectif important, on va jouer contre des équipes de ce niveau-là. Ce sera encore une fois un grand match de Ligue des champions », a, pour sa part, déclaré le directeur sportif du PSG, Leonardo, au micro de l’UEFA.