Barça-PSG: Piqué a peur de Neymar

Quatre ans après la fameuse remontada au Camp Nou (6-1), le Barça retrouve le PSG, les 16 février et 10 mars prochains en huitième de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation face aux Parisiens, dont se méfie Gerard Piqué, surtout de Neymar.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, tenu ce lundi à Nyon en Suisse, a accouché d’un choc des titans entre le Barça et le PSG. Une affiche que l’on a déjà vue et très souvent, en faveur du Barça. Sauf que pour cette fois-ci, un des éléments de la domination barcelonaise sera dans le camp parisien: la star brésilienne, Neymar. Transféré au PSG en 2018, l’international auriverde sera le véritable danger pour les catalans lors de cette double confrontation, selon le défenseur Gerard Piqué.

« Le match à élimination contre le PSG sera très difficile. Je connais bien Neymar mais c’est dans deux mois et beaucoup de choses peuvent arriver. L’important sera d’avoir un grand spectacle pour les spectateurs», a-t-il affirmé à Mundo Deportivo au sujet de ces retrouvailles avec les Parisiens, en général, et Neymar, en particulier.

Le champion du monde 2010 a aussi évoqué sa blessure au genou contracté cet automne, qui va l’éloigner de ce choc des titans. « Je me sens bien, mais il faut attendre les prochaines étapes pour savoir si le genou est stable ou non. Pour l’instant, je me sens très bien, fort, et j’espère revenir bientôt », a-t-il néanmoins confié au média pro-catalan.