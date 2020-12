Barça: opéré du genou, Ansu Fati donne de ses nouvelles

Opéré au genou gauche le 9 novembre dernier, Ansu Fati a démarré cette semaine la phase de récupération pour son retour sur le terrain. Sur son compte Instagram, l’attaquant du Barça a laissé un message aux supporters.

Gravement blessé face au Real Betis le 9 novembre dernier, Ansu Fati a subi une intervention chirurgicale au genou gauche. Le Docteur Cugat, qui l’a opéré, avait plusieurs options et a opté pour une suture méniscale, une solution plus bénéfique sur le long terme pour le joueur, mais qui nécessite le plus de repos.

Sur son compte Instagram, le joueur a indiqué aujourd’hui que le “compte à rebours” était lancé pour son retour sur les terrains. Le quotidien Sport explique que la deuxième phase de sa récupération a commencé, même si le joueur se déplace encore en béquille. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives cette saison, l’attaquant blaugrana sera encore éloigné des pelouses pendant 4 mois.

Le message d’Ansu Fati