Barça: Lionel Messi « menace » le Roi Pelé

S’il est encore très loin du nombre de buts marqués en carrière par le Roi Pelé, Lionel Messi est de plus en plus proche d’un record de la légende brésilienne en club. En effet, sous les couleurs de Santos, O Rei a inscrit un total de 643 buts entre 1957 et 1974. Un record qui n’est plus qu’à deux unités du capitaine argentin qui compte actuellement 641 buts avec le Barça.

Convoqués dans le groupe qui se déplace ce samedi sur la pelouse de Cadix, le sextuple Ballon d’or pourrait égaler ce record s’il venait à marquer un doublé. Mais comme le souligne ‘Mundo Deportivo’, le club andalou fait partie des rares équipes contre lesquelles le capitaine du Barça n’a encore jamais marqué en Espagne. Ce n’est donc pas déjà gagné d’avance.